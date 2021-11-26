İngiliz ordusunda özel yapılanma

İngiliz ordusunun, dört ayrı bölgeye konuşlanacak, son teknolojik ekipmanlarla donatılmış yeni bir komando alayı oluşturduğu ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre, alayı oluşturan bin 200 asker, 300’er kişilik taburlar halinde görev yapacak.

Taburlardan birisi Doğu Avrupa’ya odaklanırken, birisi Ortadoğu’ya, diğer ikisi de Afrika’ya gönderilecek. Yeni askeri birimin hangi amaçla kurulduğu ise açıklanmadı. Ordu genelinden özenle seçilen askerlerden, gidecekleri ülkenin dilini öğrenmeleri beklenirken, her bir ekibin içinde dil bilimciler yer alacak.

Ayrıca taburlarda istihbarat, patlayıcı imha ve olay yeri inceleme uzmanları bulunacak. Haberde komando alayının, yerli birliklere yardım etmekle kalmayacağı, onlarla birlikte savaşa da gireceği vurgulandı. Yeni birimin, 2022 itibarıyla görevine başlaması bekleniyor.