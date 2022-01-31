İngiliz polisi yüzlerce parti fotoğrafını inceliyor

İngiltere'de polis, Başbakanlık binasında yapılan ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili soruşturma kapsamında 300'den fazla fotoğraf ve 500 sayfadan fazla belgeyi incelediklerini bildirdi.

Londra Polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 kısıtlamaları sırasında hükümet binalarında yapıldığı iddia edilen 8 etkinliğin soruşturulduğu ifade edildi.

Söz konusu etkinlikler ilgili Kabine Ofisi'nden bilgi istendiği belirtilen açıklamada, "Belgeleri, 28 Ocak Cuma günü Kabine Ofisi'nden aldıktan sonra dinlenilmeleri için kimlerle iletişime geçilmesi gerektiğini doğrulamak için şimdi hızlıca gözden geçiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda Kabine Ofisi'nden gelen ve 300'den fazla fotoğraf ile 500 sayfadan fazla belgenin incelendiği aktarılan metinde, soruşturmanın ardından Kovid-19 kısıtlamalarının makul bir mazeret olmaksızın ihlal edildiğinin tespiti durumunda para cezası bildirimi yapılabileceği kaydedildi.

Parti iddiaları

Başbakanlıkta, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği en az 17 parti veya etkinlik yapıldığı öne sürülüyor.

Bunlar arasında 19 Haziran 2020'de Başbakan Boris Johnson için yapılan doğum günü partisi ile Johnson'ın da katıldığı 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesindeki etkinlik de yer alıyor.

Johnson, 20 Mayıs ile ilgili iddiayı doğrulayarak özür dilemiş, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakanın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.

Gray'in bugün yayımlanan raporunda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği belirtilmişti.

Raporun yayımlanmasının ardından konuşan Johnson, özür dilemiş ancak istifa çağrılarını reddetmişti.