İngilizce Fransa'da da başa bela

Fransızcayı geliştirmek ve korumakla yükümlü Fransız Akademisi, İngilizcenin ülkede giderek yaygınlaşması ve baskın hale gelmesine karşı uyarıda bulundu.

1635 yılında Kral 13. Louis tarafından saf Fransızcayı koruması amacıyla kurulan akademi 15 Şubat'ta, İngilizcenin Fransa'da medya ve kültür alanında giderek yaygınlaştığına, bunun nesiller arasında sosyal ve kültürel kırılmaya yol açacağı endişesine ilişkin 30 sayfalık rapor yayımladı.

Raporda, İngilizcenin ülkede reklam sloganları ve programlarla "istilacı konumuna" geldiğine ve Fransızcanın giderek İngilizceleştiğine dikkati çekildi.

"Fransızca dil bilgisinin muhtemel dönüşümünün yol açacağı dil referans kaybı ile gerçekleşecek sosyal kırılma, nesiller arası ayrışmayı iki katına çıkaracaktır." ifadesine yer verilen raporda, halk arasında Anglo-Amerikan kelime dağarcığının iyi olduğu algısının bulunduğu belirtildi.

Fransız markaları İngilizce slogana meraklı

Raporda, Akademi üyelerinin 2020'de yaptığı çalışmaya işaret edilerek İngilizcenin giderek baskın hale geldiği, özellikle Fransızca kelimelerde anlam ve işlev kaybı yaşandığı belirtildi, bunun da dilin söz dizilimi ve yapısı üzerinde kötü sonuçlara yol açabileceği endişesine yer verildi.

İngilizce kelime ve slogan kullanımının medya ve reklamcılık sektörlerinde giderek yaygınlaştığı ifade edilen raporda, bazı Fransız markalarının tanıtımlarında kullandıkları İngilizce sloganlar örnek gösterildi.

Raporda, büyük Fransız markaların artık sloganlarını "Fransızca yazma zahmetine bile girmedikleri" kaydedildi.

Akademi ayrıca günlük kullanımda yaygınlaşan İngilizce kelimelerin genellikle Fransızca gibi telaffuz edilmesinden dolayı ortaya ne İngilizce ne de Fransızca olan hibrit formlar çıktığını vurguladı.

Fransız Akademisi, 5 Ocak'ta, geçen yıl yürürlüğe giren kimlik kartlarına Fransızca ve İngilizce yazılması kararını Danıştaya götürmeyi düşündüklerini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews