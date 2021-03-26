İngilizler tatbikat yaparken yangın çıktı

Kenya'da İngiliz ordusunun tatbikat yaptığı Loldaiga Koruma Alanı'nda yangın çıktı.

Kenya İngiliz Ordusu Eğitim Birliğinden (BATUK) yapılan açıklamada, Loldaiga'daki eğitim alanında çıkan yangının hala söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 350 Somalili ve Kenyalı askerin 4 helikopter ve 4 su tankıyla yangına müdahale ettiği belirtildi.

Birleşik Krallık Kenya Yüksek Komisyonu, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı, halkın ve canlıların zarar görmemesi için çabaların sürdüğü açıklamasını yaptı.

AA