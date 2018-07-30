İngiltere AB'den ayrıldı, Çin'e yaklaştı

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Theresa May ile anlaşmazlığa düşerek görevinden ayrılan Boris Johnson’un yerine getirilen Jeremy Hunt’un ilk resmi ziyareti Çin’e oldu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapılan görüşmede; ikili ilişkilerin geliştirilmesi, serbest ticaret, iklim değişikliği ve küresel olarak yaşanan değişimlerde işbirliği öne çıkan başlıklardı.

İNGİLTERE'NİN ÇİN İLGİSİ

İngiltere, 2016 yılında Avrupa Birliği (AB) ile devam edip etmemek konusunda referandum yapmıştı. Referandum sonuçları yüzde 52 ile İngiltere halkının ayrılmak istediğini göstermişti. İngiltere, AB’den ayrılma sürecini başlattıktan sonra Türkiye ve Çin ile iyi ilişkiler geliştirmeye başlamıştı.

ABD’nin Çin’e getirdiği ek vergi uygulaması üzerine başlayan ticaret savaşlarında İngiltere de konumunu belirliyor. Dışişleri Bakanlarının toplantısında, iki ülke arasındaki ticaretin ve küresel arenada yaşanan değişimlerin ana gündem maddeleri olması dikkat çekiyor.

