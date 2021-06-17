İngiltere aşılamada küçük yaşlara inmek istemiyor

İngiltere'de, Covid-19'a karşı aşılama konusunda hükümete öneride bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi'nin (JCVI) kampanyaya 18 yaş altı genç ve çocukların dahil edilip edilmemesi konusunda çekinceleri olduğu bildirildi. Komite konuyla ilgili resmi önerisini önümüzdeki günlerde bir açıklamayla kamuoyuna duyuracak.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleyici Kurumu (MHRA) geçtiğimiz haftalarda Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası gençlerde kullanılmasına onay verdi. Ancak hükümet, bu yaş grubunun aşılama kampanyasına dahil edilmesinde JCVI'ın görüşüne başvuruyor.

Ülkede halen Pfizer/BioNTech aşısının 16-18 yaş grubunda yalnızca Covid-19'a karşı savunmasız durumundaki gençler için kullanılması öneriliyor.

Komite neden olumsuz yaklaşıyor?

Bir televizyon programında konuşan Uluslarararası Ticaret Bakanı Liz Truss, komitede yeralan akademisyenlerin varolan dozların İngiltere'de hastalığa karşı nispeten güvendeki kişilerden ziyade, ülke dışında Covid-19'a karşı savunmasız olanlar için kullanılmasını önerdiğini belirtti ve komitenin sunacağı öneriyi mercek altına alacaklarını ifade etti.

Etik kaygılar

JVCI'ın kampanyanın 18 yaş altı gençlere indirilmesi hakkındaki olumsuz yaklaşımında aşılamayla ilgili etik kaygılar, yani aşının dünya çapında hastalığa karşı savunmasız olup aşıya erişimi olmayanlara ulaştırılması önemli rol oynuyor.

Ancak bu durumun kararda rol alan tek faktör olmadığı belirtiliyor. Çocuklarda Covid-19'a karşı risk-güven dengesi, aşıların stok durumu ve aşılarla ilgili güvenlik kaygılarının da kararı olumsuz yönde etkileyebileceği konuşuluyor.

Stok durumu

İngiltere'de özellikle 40 yaş üzeri için yaygın olarak kullanılan Oxford/AstraZeneca aşısının gençlerde kan pıhtılaşması yaratabileceğine dair kaygılar sebebiyle JCVI'ın önerisi doğrultusunda 40 yaş altı kişiler için Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşıları kullanılıyor.

Etkin bir aşılama kampanyası yürüten İngiltere 19 Temmuz itibarıyla 18 yaş üzeri bütün yetişkinlerin birinci doz aşılarının, yetişkin nüfusun üçte ikisinin de ikinci doz aşılarının tamamlanmasını planlıyor.

Aşılama kampanyasının 12 yaş üzeri gençleri de kapsamasının ülkede Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşı stoklarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Risk-Güvenlik dengesi

Çocuklar ve gençler Covid-19 hastalığından en az şekilde etkilenen yaş grubunu oluşturuyor. Bu nedenle hastalığa karşı savunmasız kişiler haricinde aşılama kampanyası çocuk ve gençlerin ya da birlikte yaşadıkları savunmasız yetişkinlerin korunmasından çok hastalığın toplumda yayılmasının önüne geçilmesi ve okulların açık kalmaya devam etmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Euronews