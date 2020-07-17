İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'de 'normale dönmeyi' umuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında yeni gevşeme kararları alırken, Noel'de "normale önemli ölçüde dönmeyi" umduklarını belirtti.

Başbakan Johnson, düzenlediği basın toplantısında, güvenli olması durumunda şirketlerin evden çalışan personelini 1 Ağustos itibariyle iş yerlerine çağırabileceğini söyledi.

Kimin evden çalışıp kimin iş yerine döneceği konusunda takdirin işverenlerde olacağını aktaran Johnson, "gerekli olmadığı sürece toplu ulaşım araçlarının kullanılmaması" yönündeki uyarının da kaldırıldığını ifade etti.

İkinci bir dalgayı önlemek istediklerini, bu nedenle alınacak gevşeme kararlarının "şartlı" olduğunu söyleyen Başbakan, "Olağanüstü kısıtlamaları gözden geçirebileceğimize ve en erken kasım ayından itibaren, muhtemelen Noel'de, büyük ölçüde normale dönüşe izin verebileceğimize dair güçlü ve içten bir umudum var." dedi.

Ülkede, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yerel yönetimler, kısıtlamaların kaldırılması konusunda kendi kararlarını alma yetkisine sahip.

Kovid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İngiltere'de normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise, 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden açılırken, 25 Temmuz'dan itibaren de kapalı spor salonları, kapalı havuzların açılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA