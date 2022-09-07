İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın kabinesinde "etnik çeşitlilik" öne çıktı

Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Partinin yeni lideri seçilen Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini almasının ardından yeni kabineyi oluşturdu.

İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Truss, kabinesinde etnik çeşitliliğe önem verdi ve kabinedeki kritik pozisyonlara "beyaz olmayan" isimleri atadı.

Ekonominin başına Gana kökenli Kwasi Kwarteng getirildi

Yeni kabinede Maliye Bakanlığı görevini üstelen Kwarteng'in ailesi 1960'larda Gana'dan İngiltere'ye öğrenci olarak göç etti.

Babası ekonomist, annesi avukat olan ve 1975'te Londra'nın doğusundaki Waltham Forest'ta dünyaya gelen Kwarteng'in ismi, Gana yerel dilinde "Pazar günü doğan" anlamına geliyor.

Kwarteng, önemli siyasetçilerin yetiştiği Eton Koleji'nin ardından Cambridge'deki Trinity College'da klasikler ve tarih alanlarında eğitim aldı, ardından Harvard Üniversitesi'nde burslu okudu. Kwarteng, 2000'de Cambridge Üniversitesi'nden ekonomi tarihi alanında doktora derecesi aldı.

47 yaşındaki Kwarteng, parlamento üyesi olmadan önce finansal hizmetlerde analist olarak çalıştı.

Siyasetin her zaman ilgisini çektiğini söyleyen Kwarteng, 2010'da Muhafazakar Parti milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

Parti içerisinde ve hükümette çeşitli görevlerden bulunan Kwarteng, son olarak Boris Johnson'ın kabinesinde İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı olarak görev yaptı.

Tarih, müzik ve dillere ilgi duyan Kwarteng, birçok kitap da kaleme aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone kökenli James Cleverly'e emanet

Annesi Sierra Leone'den İngiltere'ye göçen ve babası İngiliz olan James Cleverly, 1969'da İngiltere'de dünyaya geldi.

Çocukluğunun büyük kısmını Chelmsford'da ailesiyle geçiren Cleverly, daha sonra okulu bırakıp aile geleneğini sürdürerek orduya katıldı.

Yaralandığı için orduyu bırakan ve eğitimine kaldığı yerden devam eden Cleverly, işletme diploması aldı ve daha sonra gönüllüler ordusuna katıldı.

Cleverly, kendi şirketini kurmadan önce dergi ve dijital yayıncılık alanlarında çalıştı.

2015'te Braintree bölgesinden Muhafazakar Parti milletvekili seçilerek parlamentoya giren Cleverly, Boris Johnson hükümetinde 7 Temmuz'dan dün Dışişleri Bakanı olarak atandığı tarihe kadar Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.

Cleverly, öncesinde ise İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

İçişleri Bakanlığından yine Hint asıllı bir kadın parlamenter sorumlu olacak

Londra'nın kuzeyinde dünyaya gelen 42 yaşındaki Braverman'ın Hint kökenli babası, Kenya'daki siyasi karışıklıktan kaçarak 1968'de İngiltere'ye göç etti.

Braverman'ın, Morityus'da doğan Hint kökenli annesi ise daha sonra göç ettiği İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) 45 yıl hemşire olarak çalıştı.

Suella Braverman, Cambridge Üniversitesi'nde Queens' College'da aldığı Hukuk eğitiminin ardından Paris'te Avrupa ve Fransız hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kamu hukuku ve yargı denetimi konusunda uzmanlaşan Braverman, Mayıs 2015'te Fareham'den Muhafazakar Parti milletvekili seçildi.

Önceki hükümetlerde çeşitli görevlerde bulunan Braverman, son olarak yeni Başbakan Truss'un dün açıkladığı kabinede, kendisi gibi Hint kökenli eski İçişleri Bakanı Priti Patel'in yerine getirildi.

Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı tarihe kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmasını destekleyen Braverman, 2016'daki Brexit referandumunda da ülkesinin AB'den çıkmasını savunanlar arasında yer aldı.

Irak doğumlu Zahawi'ye kabinede önemli görev

Irak'ta 1967'de doğan ve Saddam Hüseyin'in iktidara gelmesinin ardından ailesiyle kaçarak 1976'da İngiltere’ye göç eden 55 yaşındaki Nadhim Zahawi, Londra'da Kimya Mühendisliği eğitimi aldı.

Eğitim hayatının ardından kendi kurduğu şirkette çalışan Kürt kökenli Zahawi'nin siyasi hayatı, Mayıs 2010'da Muhafazakar Partiden milletvekili seçilmesiyle başladı.

Truss, yeni kabinesinde Irak kökenli Zahawi'yi, Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı olarak atadı.

Zahawi, önceki hükümetlerde Aşılardan Sorumlu Bakan, Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı ve son olarak Rishi Sunak'ın istifasının ardından Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Öte yandan, Ocak 1980'de başkent Londra'da dünyaya gelen 42 yaşındaki Nijerya kökenli Kemi Badenoch da Uluslararası Ticaret Bakanı olarak kabinede yer aldı.