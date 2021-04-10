İngiltere Başbakanı, Prens Philip'in cenazesine katılmıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 17 Mayıs’taki cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.
Avrupa 10.04.2021, 23:43
Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak Johnson’ın cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, Johnson’ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.
AA
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