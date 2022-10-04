İngiltere Başbakanı Truss: Ben büyük bir siyonistim

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğine katıldı.

Truss, etkinlikte Tel Aviv ile ilişkilere verdiği önemden bahsetti.

Konuşmasında Truss, "Başbakanınız olarak ilk kez burada, CFI etkinliğinde bulunmaktan çok memnunum." dedi.

"Bildiğiniz gibi ben büyük bir siyonistim." ifadesini kullanan Truss, "İsrail'in büyük bir destekçisiyim." diye devam etti.

İngiliz Başbakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli olarak geliştirilebileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma ihtimali

Daha önce İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile New York'ta bir araya gelen Liz Truss, İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaya olumlu yaklaştığını söylemişti.

Lapid de "İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı olumlu düşündüğünü açıklayan yakın arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum." demişti.

Truss, Muhafazakar Parti'nin liderlik kampanyası sırasında büyükelçiliğin yerini değiştirme fikrini ortaya atmıştı.