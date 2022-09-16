İngiltere Başbakanı Truss, Kraliçe'nin cenazesinde az sayıda liderle görüşecek

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Truss'ın, yarın Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Chevening House'ta bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, Truss'ın, 18 Eylül Pazar günü ise İrlanda Başbakanı Michael Martin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve ABD Başkanı Joe Biden ile Başbakanlık Konutu 10 Numara'da görüşeceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Başbakan Truss'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda diğer ülkelerin liderleriyle görüşme fırsatına sahip olacağı kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.