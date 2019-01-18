İngiltere Brexit'i ertelemeyi düşünmüyor

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılma (Brexit) tarihini, erteleme önerilse bile kabul etmeyeceği bildirildi.

İngiliz basınında başbakanlık kaynaklarına dayandırılan habere göre, İngiliz hükümeti, AB tarafı Brexit tarihini ertelemeyi önerse bile bu teklifi kabul etmeyecek.

Üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin Brexit için öngördüğü süre 29 Mart'ta dolacak.

Normal sürecin işlemesi durumunda İngiltere o tarihte AB'den anlaşarak veya anlaşmasız olarak resmen ayrılmış olacak.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de 50. maddeyi işleterek ayrılma sürecini resmen başlatmıştı.

Kaynak: AA