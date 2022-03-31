İngiltere'de 201 bebek hastanelerdeki kötü bakım nedeniyle öldü

Doğum uzmanı Donna Ockenden, 2000-2019 yılları arasını kapsayan ve 1486 ailenin katıldığı bağımsız bir araştırma yaptı.

Araştırma sonucunda İngiltere'nin kuzeybatısındaki Shrewsbury ve Telford Hastaneleri'nin 20 yıl boyunca "feci başarısızlıklara" sahne olduğu, bunların da bebeklerin ölü doğmasına, doğumdan kısa bir süre sonra ölmelerine veya ciddi beyin hasarlarına yol açtığı belirlendi.

Bazı bebeklerde doğum sonra kafatası kırıkları ve kemik kırıkları görüldüğü, beyin felci geliştirdiği, oksijensiz kalarak beyin hasarları yaşadıkları anlaşıldı. Birçok anneye de sezaryen yapılması gerekirken doğal doğum yaptırıldığı tespit edildi.

Ölümlere ilişkin gerekli incelemeler yapılmadı

Bazı annelerin kendi ölümlerinden sorumlu tutulduğu, ölümlere ilişkin gerekli incelemelerin yapılmadığı, işler ters gittiğinde ise ailelerin soruşturmanın dışında tutulduğu ve çoğu zaman şefkat ve nezaketten yoksun muamele gördükleri ortaya çıktı.

Bu uygulamalar neticesinde 201 bebek ve 9 annenin öldüğü ancak iyi bakım almaları durumunda bu anne ve bebeklerin hala hayatta olabileceği vurgulandı.

"Her kadının güvenli bir doğum yapma hakkı var"

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'na konuya ilişin açıklamasında, "Doğum yapan her kadının güvenli bir doğum yapma hakkı var" diyerek ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise, ailelerden özür dileyerek, ölümler sırasında görevde olan bazı personelin görevden uzaklaştırıldığını veya işten çıkarıldığını, üst düzey yöneticilerin ise görevlerinden alındığını duyurdu.