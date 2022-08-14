İngiltere'de 34 hastanenin çatısı çökebilir

İngiltere'de hazırlanan bir rapor, ülke çapında 34 hastanenin çatısının çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açığa çıkardı. Raporda çatı ve tavanların aniden çökme riskinin hasta ve personelin yaralanmasına neden olabileceğine dikkat çekildi ve acil önlem alınması istendi.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından hazırlanan araştırma raporu 34 hastane binasının çatı ve tavanında güçlendirilmiş gaz beton olarak bilinen, çoğunluğu gözeneklerden oluşan, yoğunluğu düşük, hafif bir yapı malzemesinin kullanıldığını tespit etti.

1960'lar, 70'ler ve 80'lerde hastane ve okul binalarında sıklıkla kullanılan malzemenin 30 yıllık ömrü bulunuyor. Rapor, inşaatın üzerinden geçen zaman nedeniyle malzemenin belirti ya da uyarı vermeden, bir anda çökme riski taşıdığına ve tehlke arz ettiğine dikkat çekiyor.

Riskli hastanelerin hangisi olduğu ve halen hastalara hizmet verip vermediği açıklanmadı, ancak The Guardian gazetesi Cambridgeshire'daki Hinchingbrooke, Surrey'deki Frimley Park ve Yorkshire'daki Airedale hastanelerinin risk altındaki binalardan bazıları olduğunu aktardı.

Bakan da raporu doğruladı

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey de durumu "Çatısının çökme riski bulunan hastanelerde hala hasta tedavi ediliyor olması akıl almaz" ifadesiyle eleştirdi. Rapor, Liberal Demokrat Partili bir milletvekili tarafından meclis gündemine getirildi.

Soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Maria Caulfield raporu doğruladı ve ani risklerin giderilmesi için 110 milyon sterlin ayrıldığını aktardı.

Bakan hastane yönetimlerine daha fazla destek olmak için 575 milyon sterlin verleceğini de bildirdi, ancak uzmanlar yeniden hastane inşa etmenin gazbeton çatılı hastanelerin güçlendirimesinden daha ucuza mal olacağının altını çiziyor.

Saatli bomba gibi

Hastanelerin bazılarında çatı ve tavanların çökme riskine karşı çelik destekler kullanılıyor. Boris Johnson'ın yerine başbakan olmak için aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın seçim bölgesi King's Lynn'deki Queen Elizabeth Hastanesi'nde en az bin 500 çelik destek kullanıldığı ifade edildi.

Hastane yöneticisi Caroline Shaw'ın geçen ay bir gazeteye yaptığı açıklamada beton çatının gözeneklerini her gün kontrol ettiklerini belirterek durumu "saatli bombaya" benzetti.

Durumun hastalar açısından da tehlikeli olduğunu belirten Shaw, çatının çökme tehlikesine karşı geçen yıl hastanenin yoğun bakım ünitesini boşaltarak hastaları yaklaşık 65 kilometre ötede başka bir hastaneye nakletmek durumunda kaldıklarını aktardı.

Ulusal basın ayrıca, geçen yıl Hinchingbrooke hastanesinin 120 kilogramın üzerindeki hastaların ameliyat edilmesini ameliyathaneye fazla yük getirerek tavan çökmesine neden olma riski dolayısıyla yasakladığını aktarıyor.

Kaynak: Euronews