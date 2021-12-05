İngiltere'de akademisyenler grevde

İngiltere'de 58 üniversitede akademisyenler ücretleri, çalışma koşulları ve emekli maaşlarını savunmak için üç günlük grev gerçekleştirdi.

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) üyesi akademisyenler 1-3 Aralık günlerinde gerçekleştirdikleri grevle emeklilik aylıklarındaki kesintilere son verilmesi, güvencesiz ve esnek çalışma anlamına gelen "sıfır saat sözleşmesi" dayatmasından vazgeçilmesi, maaşlarına 2500 sterlin iyileştirme zammı yapılması talepleriyle greve gitti.

Grevin son günü olan dün Manchester'da binlerce kişinin katıldığı bir eylem düzenlendi. Manchester Üniversitesi, Manchester Metropolitan Üniversitesi, Royal Northern College of Music ve Salford Üniversitelerinin akademik personeli ve öğrencilerinin katılımıyla Oxford yolunda yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından All Saints Park'ta miting düzenlendi.

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