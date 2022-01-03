İngiltere'de askeri akademiye yapılan siber saldırı ciddi hasara yol açtı

İngiltere Savunma Akademisi'nın eski Müdürü Edward Stringer, söz konusu "sofistike" saldırının, kurumun tüm ağının yeniden inşa edilmesi planını hızlandırmasına neden olduğunu söyledi.

Stringer, bu akademik kurumun hedef alınmasının, modern savaşta cephe hattının her yerde olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Saldırının kaynağına ilişkin soruya ise Stringer, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin böyle bir operasyonu yürütme kapasitesinin olduğuna dikkat çekti ancak net bir hedef göstermedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı dijital birimi, siber saldırıyla ilgili soruşturma başlattı ancak saldırının arkasında kimin olduğuna dair bir sonucu kamuoyuyla paylaşmadı.

Binlerce kişi eğitim görüyor

Geniş bir kampüste yer alan İngiltere Savunma Akademisi, 27 bin askeri personel, diplomat ve memura eğitim veriyor.

İngiliz subayların bu akademideki kursta en az 1 yıl bulunması gerekiyor.