İngiltere'de askerlere çağrı: Rusya ile savaşa hazır olun

Sevdiklerini bu savaşa dair hazırlamalarını belirten Carney, “Dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız” ifadesini kullandı. İngiltere’ye ait Kraliyet Deniz Piyadeleri, Kiev’deki büyükelçilik binasında konuşlu durumdayken binlerce Ukraynalı asker de İngiliz topraklarında askeri eğitim alıyor.