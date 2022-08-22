İngiltere'de askerlere çağrı: Rusya ile savaşa hazır olun
İngiltere ordusunda en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, ülkenin en önemli askeri dergilerinden biri ‘Soldier’ için kaleme aldığı makalede İngiliz askerlerinin Rusya ile muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini kaydetti.
Avrupa 22.08.2022, 08:18
Sevdiklerini bu savaşa dair hazırlamalarını belirten Carney, “Dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız” ifadesini kullandı. İngiltere’ye ait Kraliyet Deniz Piyadeleri, Kiev’deki büyükelçilik binasında konuşlu durumdayken binlerce Ukraynalı asker de İngiliz topraklarında askeri eğitim alıyor.
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