İngiltere'de ayrımcılık: Siyahiler daha uzun sıra bekliyor

BBC Radyo'da yayınlanan podcastte, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Nakil (NHSBT) Raporu'ndaki detaylar paylaşıldı.

Raporda, organ nakli için en iyi eşleşmenin, aynı etnik kökene sahip kişilerden sağlandığı ancak nüfusun yüzde 4'ünü oluşturan siyahilerin, bağışların yalnızca yüzde 2'sini yaptığı belirtildi.

Ülkedeki tüm etnik kökenler için organ nakli bekleme sürelerinin azaldığı aktarılan raporda, siyahilerin böbrek nakli için ortalama 735 gün beklediği kaydedildi.

Ortalama bekleme süresinin genel nüfus için 550 gün, Asyalılar için 650 gün ve beyazlar için 488 gün olduğu aktarıldı.

NHSBT’den Winnie Andango, "Siyahiler daha uzun süre bekliyor çünkü aynı etnik kökenden organ bağışı yapmak için öne çıkan daha az insan var." ifadesini kullandı.