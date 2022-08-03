İngiltere'de başbakan seçimi siber saldırı korkusuyla ertelendi

The Telegraph Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ), siber saldırıyla oyların değiştirilebileceği uyarısında bulundu.

GCHQ'nun siber saldırı uyarısının ardından Muhafazakar Parti, delegelerine, bu hafta başından itibaren dağıtılması gereken oy pusulalarının söz konusu uyarı nedeniyle 11 Ağustos itibariyle ulaştırılacağını açıkladı.

Muhafazakar Parti, delegelere gönderdiği mesajda, "Oy pusulanız yolda ama güvenlik gerekçesiyle normalden biraz geç ulaşacak. Güvenlik tedbirleri nedeniyle süreç biraz uzadı. Endişelenecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Parti ayrıca, oyların kullanılmasının ardından tercihleri değiştirmeye imkan tanıyan kodun, bu seçimde geçerli olmayacağını, oyların değiştirilemeyeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, Boris Johnson'ın yerine seçilecek yeni başbakanın belirlenmesi için 160 bin delegeye pusula gönderilmeye başlandı.

Oy kullanma işlemlerine yönelik saldırı girişimi bulunmamakla birlikte GCHQ'nun söz konusu uyarıyı Çin, Rusya ve İran'la bağlantılı internet korsanlarının, ABD seçimlerine yönelik saldırılarda bulunduğu iddialarının ardından yaptığı kaydediliyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçecek.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhazafakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss ise 113 oy almıştı.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini, sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini, 5 Eylül'de açıklanacak.