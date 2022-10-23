İngiltere'de başbakanlık için bir aday daha mı?

Commons lideri bir tweet’te şunları söyledi: “Yeni bir başlangıç, birleşik bir parti ve ulusal çıkarlarda liderlik isteyen meslektaşlarımın desteği beni cesaretlendirdi.

Ülkemizi birleştirmek, vaatlerimizi yerine getirmek ve bir sonraki genel seçimleri kazanmak için Muhafazakar Parti’nin lideri ve sizin başbakanınız olmaya koşuyorum” dedi.

Mordaunt, Eylül ayında Bayan Truss tarafından kazanılan önceki liderlik yarışında üçüncü oldu. Yarışa katılması beklenen eski başbakan Rishi Sunak ikinci oldu.

Mordaunt’ın yarışta kalabilmesi için Pazartesi öğleden sonra en az 100 Tory milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Adaylıklar Perşembe günü başladı ve hafta sonuna kadar seçilecek bir liderle Pazartesi günü saat 14:00’te kapanacak.

Son liderlik seçiminde Mordaunt, Sunak’ın 137 ve Truss’un 113’ünün arkasında 105 aday kazandı.

Kaynak: Londra Gazete