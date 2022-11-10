İngiltere'de bir adam kiracısı olduğu evi satmaya çalıştı

41 yaşındaki Andrew Smith, üç yatak odalı evin potansiyel bir alıcısını dolandırmaya çok yaklaştı ancak komşular sayesinde yakayı ele verdi.

Evi kiralamak için başvurmuş ve Cambridge mülkünün anahtarlarını Şubat 2020'de almıştı.

Daha sonra, evi iki haftadan kısa bir süre sonra sahte bir emlakçı şirketinde çevrimiçi olarak listeledi.

Haziran 2022'de bir müşteri, mülkü satın almaya yaklaştı, ancak mülkün kiralık olduğunu, satılık olmadığını söyleyen bazı komşular tarafından uyarıldı.

Alıcı, sahte şirket aracılığıyla fiyatı kabul etmişti. Cambridgeshire, Argyle Caddesi'ndeki mülke geldi.

Gerçek kiralama acenteleriyle temasa geçen mağdur, dolandırıldığını anlayarak polise gitti.

Polis, Smith'in kiralama acentesine verdiği birçok belgenin sahte olduğunu keşfetti.

Bir şirketten mobilya bile kiralayan Smith yakalandı ve Flitwick, Bedfordshire'daki evinde tutuklandı.