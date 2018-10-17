İngiltere'de bomba alarmı

İngiltere'de Londra polisi, bomba ihbarı üzerine parlamento binasına giden yolları kapattı.
Şüpheli paketin kontrollü şekilde patlatılmasından sonra yollar tekrar normale döndü.
Kaynak: www.dunyabulteni.net
İngiltere'de Londra polisi, bomba ihbarı üzerine parlamento binasına giden yolları kapattı.
İngiltere'de Londra polisi, bomba ihbarı üzerine parlamento binasına giden yolları kapattı.
Şüpheli paketin kontrollü şekilde patlatılmasından sonra yollar tekrar normale döndü.
Kaynak: www.dunyabulteni.net