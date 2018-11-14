İngiltere'de Brexit isyanına köpekler de katıldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) için yürütülen müzakerelerde önemli bir viraj dönüldü. İngiltere Başbakanlığı, AB müzakerecileriyle taslak anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ancak anlaşmayı bloke etmekle tehdit eden sesler yükselmekte gecikmedi.

Her cinsten yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Londra'da parlamento binasına yürüdü. İngilizce havlamak anlamına gelen 'woof' fiiliyle 'referandum' sözcüğünün bileştirilmesiyle oluşturulan 'Wooferendum' (Ya da Türkçesiyle 'Havhavarandum') adlı kampanyaya destek veren ve Brexit'e karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.

BBC'ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in çarşamba günü öğleden sonra düzenleyeceği kabine toplantısıyla birlikte Brexit taslak anlaşmasının akıbeti netleşecek.

Bakanlar Kurulu öncesinde bakanlara anlaşma taslağı okutuldu. Yarınki kabine toplantısında May anlaşma metnini bakanların onayına sunacak. Buna göre atılacak sonraki adımlar kararlaştırılacak.

İrlanda Cumhuriyeti'nin kamu yayın kuruluşu RTE, Brexit anlaşması taslağına göre 'tedbir maddesi' olarak Kuzey İrlanda sınırı sorununun İngiltere'nin bütününün bir süre daha Gümrük Birliği içinde tutulması yoluyla aşılacağını duyurdu. RTE'ye göre, taslakta Kuzey İrlanda ile ilgili daha derin tedbir ve düzenlemelere de yer verildi.

Taslak metin sızar sızmaz, Brexit yanlısı milletvekilleri, AB'ye çok fazla ödün verildiği, AB'ye bağlı kalmanın fiilen devam edeceği gerekçesiyle Brüksel'le sağlanan mutabakata karşı kazan kaldırdı.

JOHNSON: AB GÜDÜMÜNÜ DAYATACAK

Brexit referandumu kampanyasının başını çekmiş olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti milletvekili Boris Johnson, anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Bu anlaşmayla AB'nin güdümüne gireriz" diyen Boris Johnson, aleyhte oy kullanacağını duyurdu.

Yine Brexit'e destek veren Muhafazakar Parti milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg, anlaşmanın partisinin manifestosuna aykırı olduğunu belirtti. Rees-Mogg, anlaşmanın İngiltere'yi Gümrük Birliği'nde tutacağını ve ülkesinin 'fiilen' AB ortak pazarında kalacağını vurguladı.

'YENİ İSTİFALAR YOLDA'

Daha önce May'in Brexit yaklaşımı fazla yumuşak bulan Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson temmuz ayında kabineden istifa etmişti. Cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı ve Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson istifasını verdi. Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana tavır almış olan Jo Johnson'ın istifasına yeni bir referandum çağrısı eşlik etti.

Brexit anlaşma taslağının ardından May'in azınlık hükümetinde istifaya hazırlanan yeni bakanlar olduğu iddia ediliyor.

İngiltere ile AB arasındaki pazarlıklarda özellikle Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın statüsü en uzayan tartışmalardan birine dönüşmüştü. May azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) bu desteğini çekmesi ihtimali bulunuyor. Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile 'birlik' yanlısı Protestan kesimini temsil eden DUP, Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına gümrük duvarı sokacak çözümlere itiraz ediyor.

AB DE TOPLANIYOR

Bugün Londra'daki kabine toplantısına koşut, AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcileri Brüksel'de biraraya gelecek.

İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.

AB zirvesinde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, 2017 sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir ayrılık ücretinin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda önanlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değildi.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen çıkacak. İngiltere'yi Aralık 2020 sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir 'geçiş süreci' öngörülüyor.