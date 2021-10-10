İngiltere'de Brexit sonrası farklı arayışlar

İngiltere ile "Körfez İş birliği Konseyi"ne üye 6 Arap ülkesi, serbest ticaret antlaşması yapmak amacıyla müzakerelere başladığını duyurdu.

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılan, Covid-19 pandemisinin etkisi ve kamyon şoförlerinin vize sorunu yaşaması akabinde akaryakıt ve temel gıda ürünlerinin temini konusunda zor günler yaşayan İngiltere'den, ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla farklı bir adım geldi.

Londra hükümeti Körfez İş birliği Konseyi'ne üye (GCC) Suudi Arabistan, Bilreşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile halihazırda güçlü olan ticari ilişkilerini daha da geliştimek adına farklı uygulama ve kapsamlı bir mevzuat için çalışma yapacağını duyurdu.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan söz konusu adımın ülkenin bölgedeki stratejik çıkarları açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "GCC ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi daha da liberal hale getirmek ve büyüyen İngiliz pazarıyla Körfez ülkeleri arasındaki bağları derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bahreyn Endüstri Bakanı Zayed bin Rashid al-Zayani de, İngiltere ile GCC ülkeleri arasında başlayan serbest ticaret antlaşması müzakereleri sebebiyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Arap ülkeri bu yolla toplu bir şekilde ticarette yeni bir dönem başlatabilir. Özellikle endüstri, turizm ve diğer alanlarda yatırım ve ortaklılar yaparak önümüzdeki 10 sene içerisinde ticari ilişkileri mizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Londra hükümetinin verilerine göre İngiltere 2020 yılında, Körfez ülkeleriyle 41 milyar dolarlık ticaret hacmine erişti.

İngiltere temel tüketim maddelerinin temini konusunda zorluk yaşıyor

İngiltere, geçtiğimiz günlerde tedarik zinciri sorunlarını gerekçe göstererek Avrupa Birliği'nden (AB) gelen mallar üzerindeki tam kapsamlı gümrük kontrollerini 2022 ortasına kadar erteleyeceğini duyurmuştu.

Brexit sonrası AB vatandaşlarını işe almayı zorlaştıran kurallar, nakliye şirketlerini ciddi bir kamyon şoförü sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığından, İngiltere'deki mağazalar birçok temel gıda maddesinin teslimi konusunda sıkıntı yaşıyor.

Kovid-19 kısıtlamaları ve çalışma izinleri

Karantina sırasında İngiltere'den ülkelerine dönen birçok AB vatandaşı hem Covid-19 hem de yeni çalışma iznine ilişkin bürokrasi süreci nedeniyle ülkeye geri dönemedi. Son tahminlere göre, Birleşik Krallık şu anda yaklaşık 100 bin kamyon şoförü sıkıntısı ile karşı karşıya.

İngiltere'de son olarak yaşanan akaryakıt krizi sonrası Avrupa'daki kamyon şoförleri için geçici vize programı başlatacağını duyurmuş, ancak Başbakan Boris Johnson bu programa yalnızca 127 tanker şoförünün başvuru yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews