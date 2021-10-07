"İngiltere'de çalışan bulmak giderek zorlaşıyor"

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, “İngiltere'de Kriz tahmin edilenden daha uzun sürebilir. Emek piyasasına katılan genç sayısının her yıl azalmasıyla yerlerini dolduracak çalışan bulmak giderek zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıkulu, İngiltere'de devam eden tedarik sıkıntıları sebebiyle şirketlerin, sendikaların ve ticaret odalarının iktidarı önlem almaya zorladığını kaydetti.

Perakende sektöründeki daralmanın son 40 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Tanrıkulu, “AB’ye karşı olan medya tarafından Brexit, şu anda dramatik darboğazların en önemli nedenlerinden biri olarak yorumlanıyor ve iş gücü açığının geldiği noktayı özetliyor. Tedarik sorunu tahmin edilenden daha uzun sürebilir. 1 Ocak’tan itibaren iç pazarın ve gümrük birliğinin terk edilmesiyle AB vatandaşları seyahat özgürlüğünü kaybetti. Bu durum yaşanan sıkıntıları daha hissedilir hale getirdi. Tesisatçı, garson, yaşlı bakım hemşiresi ve temizlikçi noktasında çalışacak birilerini bulmak zorlaştı. Dolayısıyla İngiltere’ye seyahat edemeyen AB vatandaşlarının bu alanları doldurması bir anda güçleşti. Geçtiğimiz yıllarda yerel nüfusun yapmadığı işleri milyonlarca kıta Avrupalısı düşük ücretle yaptı.” yorumunu yaptı.

Tanrıkulu, nüfusu yaşlanan İngiltere’nin nakliye sektöründeki istihdam açığını daha önce Doğu Avrupa üzerinden gelen işçiler aracılığıyla kapattığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kriz tahmin edilenden daha uzun sürebilir. Emek piyasasına katılan genç sayısının her yıl azalmasıyla yerlerini dolduracak çalışan bulmak giderek zorlaşıyor. Brexit sonrası 20 bin şoför ülkesine dönerken son 18 ayda salgın nedeniyle 50 bin İngiliz şoförün iş bıraktığı düşünülüyor. Salgın nedeniyle aylarca yapılamayan ehliyet sınavları ve işçilerin önceki serbest dolaşımına sınırlı bir dönüşün muhafazakâr hükümet tarafından iptal edilmesi nedenlerden biri. Yaşlı nüfusla birlikte gelen sosyal ve iktisadi problemler gelişmiş ülkeleri de önlem almaya zorluyor.

Zira emek piyasasına katılan genç sayısının her yıl azalmasıyla yerlerini dolduracak çalışan bulmak giderek zorlaşması başka krizleri beraberinde getiriyor. Mevcut iktidar şoför açığını kapatmak için 5 bin kişilik geçici kota açmış olsa da geçen zamanda bu vize programına 300 kişi başvurdu. Ayrıca mevcut açığı kapatmak için İngiltere’nin doğusunda ihtiyaç olan lojistik hizmeti askerler tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla kamuoyu ve ticaret odaları bu çözümlerin geçici olduğunu, uzun süre çözüm bulabilmek için göçmen yasasının esnetilmesini talep ediyor.”

AA