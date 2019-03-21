İngiltere'de camilere balyozlu saldırıya terörle mücadele ekibi dahil oldu

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Birmingham kentinde 5 camiye balyozlu saldırı düzenlenmesine ilişkin, nefret içeren davranışların asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

Javid, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, camilere yönelik saldırıların endişe verici ve üzücü olduğunu belirterek, "Polis olayın sebebini araştırıyor. Ancak açıkça söylemek isterim ki nefret içeren davranışların toplumumuzda kesinlikle yeri yoktur ve asla kabul edilmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Bu arada saldırıya uğrayan cami sayısının önceki açıklamaların aksine 5 olduğu da belirtildi.

Bu camilerden biri olan Witton İslam Merkezi'nden yapılan açıklamada, binanın önündeki tüm camların kırıldığı, hatta balyoz darbesi nedeniyle cam kırıklarının içeriye yayıldığı belirtildi.

Feyzul İslam Mescidi Sorumlusu Yusuf Zaman da saldırı karşısında adeta şok olduğunu belirterek, "Yetişkinler, bugün olanlar yüzünden çocuklarını camilerden uzak tutacaklarını söylüyorlar. Çünkü camiler güvende değil." diye konuştu.

Yerel yöneticiler de saldırı karşısında "dehşete kapıldıklarını" belirtti.

- Balyozlu saldırı

Polisten yapılan açıklamada, Birmingham'da gece saatlerinde 4 caminin balyozla hedef alındığı belirtilirken, kentteki Müslümanlar ise sabah saatlerinde bir başka saldırı daha olduğunu kaydetti.

- Terörle mücadele ekibi de soruşturmaya dahil oldu

Polis Şefi Dave Thompson, konuya ilişkin ilk açıklamasında, saldırıların nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları." demişti.

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından hükümetten camilerin güvenliğini arttırmasını istemişti.