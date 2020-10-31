İngiltere'de çok sert tedbirler! 1 ay sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

The Sun’da yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Johnson corona virüsüne karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

Bakanlar ve uzmanlarla ‘acil kriz toplantısı’ gerçekleştiren Johnson, tüm eğlence yerlerinin kapanacağını ve sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Johnson’ın açıkladığı önlemler:

* Barlar ve restoranlar kapatılacak. Yemek dükkanları paket servisi yapabilecek.

* Kreş ve okullar açık kalacak.

* Başka ülkelerden İngiltere’ye giriş ve çıkışlar yasaklanacak.

* Bazı süpermarketler kapatılacak.

* Bazı durumlarda insanların egzersiz yapması için izin verilecek.

* Ülkedeki bazı fabrikalarda üretim sürecek ve inşaat faliyetleri devam edecek.

* Parlamento faaliyetlerini sürdürecek. Mahkemeler açık olacak.

2 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

İngiltere Başbakanı Johnson’ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı 2 Aralık’a kadar sürecek.

Yeni önlemlerin sadece İngiltere için olacağı, İskoçya ve Galler için uygulanmayacağı belirtiliyor. Birleşik Krallık’ta yer alan İngiltere dışındaki diğer ülkelerin kendi kurallarını uygulayacakları ifade ediliyor.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA VAKALAR 1 MİLYONU AŞTI

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın oluşturduğu Birleşik Krallık’ta son 24 saat içinde 21 bin 915 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 artarak 46 bin 555 oldu.

Kaynak: SÖZCÜ