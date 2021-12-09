İngiltere'de durum vahim: Sayı 1 milyona çıkabilir
Kovid-19 kısıtlamalarının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Omicron vakalarının ay sonuna kadar 1 milyona çıkabileceğini söyledi.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.
Javid, dün getirilen yeni Kovid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Kovid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.
İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir." dedi.
Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin Kovid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Kovid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.
Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.