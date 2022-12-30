İngiltere'de en az 30 çocuk Strep A nedeniyle öldü

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, İngiltere'de bakteriyel enfeksiyonun istilacı formundan toplam 122 kişi öldü.

Ölümlerin 25'i 18 yaş altıydı. Kuzey İrlanda ve Galler'de toplamda üç çocuk daha öldü.

Çarşamba günü, Halk Sağlığı İskoçya iki çocuğun ölümünü doğruladı.

Grup A strep bakterileri, yaralara neden olan deri enfeksiyonu impetigo, kızıl ve boğaz strepti de dahil olmak üzere birçok farklı enfeksiyona neden olabiliyor.

Çoğu solunum yolu hastalığı gibi mevsimsel ve çoğu enfeksiyon genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor.

Vakaların çoğu nispeten hafif olsa da bazen strep, vücudun savunmasını aşıp kan, akciğerler gibi normalde bulunmadığı bölgelere geçtiğinde yaşamı tehdit eden invaziv A Grubu Streptokok enfeksiyonuna (iGAS) neden olabiliyor.