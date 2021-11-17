İngiltere'de enflasyon 10 yılın zirvesinde

Yıllık enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nınyükselen enflasyonu frenlemek için gelecek ay politika faizi artırımına gitmesine ilişkin beklentileri de artırdı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 3,1 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 4,2’ye yükselerek Aralık 2011’den beri en yüksek seviyesine çıktı. TÜFE, ağustosta yüzde 3,2 artmıştı. Piyasalarda enflasyona ilişkin beklenti yüzde 3,9 olması yönündeydi.

Ekimde akaryakıt fiyatlarının aylık bazda yüzde 2 artması dikkati çekerken, gıda fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 1,2 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK

Yıllık enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için gelecek ay politika faizi artırımına gitmesine ilişkin beklentileri de artırdı.