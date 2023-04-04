İngiltere'de evsizlere tepki çeken muamele

İngiltere’de son beş yılda yaklaşık evsiz 4 bin kişi, ülkede 19. yüzyıldan kalma “serserilik yasaları” kapsamında tutuklanırken, hayır kurumları eski yasaların toplumun en yoksul kesimlerini cezalandırmak için kullanılmasını eleştirdi.

İngiltere'de evsizlik sorunu, yıllardır ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Evsizlik, insanların yeterli ve güvenli konutlara sahip olmaması veya uygun bir konut için ödeme yapacak maddi kaynaklara sahip olmaması durumunda ortaya çıkmaktadır.

İngiltere'deki evsizlik sorunu, farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında yetersiz konut arzı, yüksek kira ve satın alma maliyetleri, yoksulluk, işsizlik, evlilik veya ilişki sorunları, zihinsel veya fiziksel sağlık sorunları, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, aile içi şiddet ve göçmenlik gibi faktörler yer almaktadır.

İngiltere hükümeti, evsizliği azaltmak için birçok önlem almaktadır. Bunlar arasında, evsizlikle mücadele için fonlar sağlamak, konut arzını artırmak, barınma hizmetleri ve evsizlikle mücadele için destek sağlamak, zorunlu evsizlikten kaçınmak için çeşitli yasal korumalar ve çözümler geliştirmek yer almaktadır. Ancak, bazı eleştirmenler, hükümetin bu önlemlerinin yeterli olmadığını ve evsizlik sorununun daha da kötüleştiğini savunmaktadır.

Evsizlik sorunu, İngiltere'de toplumun farklı kesimlerinde ciddi bir endişe kaynağıdır. Bazı sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşları, evsizlik sorununa çözüm için çalışmaktadır ve gönüllü çalışmalar, bağışlar ve farkındalık kampanyaları yürütmektedir.

İngiltere’de evsizler zor durumda. Hükümet yetkilileri, 19.yüzyıldan kalma bir yasa ile sokaklarda cadı avına çıkıyor. İngiliz hükümeti yaklaşık 200 yıllık serserilik yasasını yürürlükten kaldırma sözü vermesine rağmen tutuklamalar hız kesmiyor. Birleşik Krallık’ta binden fazla evsiz, yetkililer tarafından dışarıda yattığı veya dilendiği için tutuklandı. İngiltere ve Galler’deki 29 polis gücünden toplanan bilgilere göre 2021’den bu yana bin 173 kişi tutuklandı.

Bakanlar, alternatif yasalar oluşturana kadar yasadan serseriliğin kaldırılmasını erteliyorlar. Başbakan Rishi Sunak’ın ise geçen hafta açıklanan anti-sosyal davranışlarla mücadele planı bir dizi öneri içeriyor. Öneriler, yerel makamlara ve polislere yeni yetkiler veriyor ve buna göre evsizlerin dükkanlara girmeleri, ATM makinelerinde dilenmelerini yasaklanacak.

The Guardian gazetesinin yerel yönetim uzmanı Jack Shaw’dan aldığı bilgilere göre, son beş yılda yaklaşık 4 bin kişi serserilik yasaları kapsamında tutuklandı ve büyükşehirlere bağlı polis kuvvetleri bin 666 kişi ile diğer tüm güçlerden daha fazla tutuklama yaptı. Ülke genelindeki güçler ayrıca yüzlerce kişiyi tutukladı. West Midlands, Lancashire ve West Yorkshire polisi, son beş yılda terk edilmiş veya boş binalarda uyudukları için 300’den fazla evsizi tutukladı.

YOKSUL KESİMLERİ HEDEF ALIYOR

İngiltere’de evsizler için faaliyet gösteren ulusal hayır kurumu Crisis’in başkanı Matt Downie, “Birleşik Krallık hükümetinin eski cezalandırıcı yasaların toplumun en yoksul kesimlerini cezalandırmak için kullanılıyor olması iğrenç” ifadelerini kullandı. Downie, bunun yerine hükümeti gerçekten uygun fiyatlı evler inşa etmeye, uygun destek hizmetlerine yatırım yapmaya ve evsizliği sona erdirmek için konut yardımlarını karşılamaya çağırdı ve “Bu soruna yönelik çözümler elimizde” dedi.

İngiltere’de genç evsizlere yardım amacıyla kurulan Centrepoint Vakfı, ülkede 2016-2017’de 86 bin gencin evsiz veya evsiz kalma risk altında olduğunu ve bu rakamın 2019-2020’de yaklaşık yüzde 40 artarak 121 bine yükseldiğini belirtti. İngiltere’nin başkenti Londra’da korona salgını döneminde evsizlerin sayısının arttı ve resmi bir nüfus sayımında 2021 yılında evsizlerin %24 arttığı tespit edildi.

Son yıllarda evsiz sayısının giderek arttığı ifade edildi.