İngiltere'de faturasını ödemeyeceklerin sayısı 75 bini aştı

Hızla büyüyen "Don't Pay UK" (ödeme yapma) adlı kampanyaya şimdiye kadar 75 bini aşkın kişi katıldı ve bu sayı günden güne artıyor.

Kampanyaya destek veren kişiler arasında Londra'da öğretmenlik yapan 51 yaşındaki Kary de bulunuyor. Kary, son dönemlerde geçim sıkıntısı yaşayan binlerce İngilizden sadece biri. Durumun çok vahim olduğunu ve bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor.

Kampanyanın manifestosundaki "Çok basit" ifadeleri dikkati çekiyor.

Öğretmen olan Kary, "Elektrik ve doğalgaz gibi enerji faturalarında indirim bekliyoruz ve bu fiyatların makul, ödenebilir bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki kasım ayına kadar bir milyon kişinin kampanyaya destek vermesini sağlamak. Ve hükümet bu zamana kadar bir şeyler yapmazsa 1 Kasım günü geldiğinde de büyük bir grev başlatacağız." diyor.

"Don't Pay UK" kampanyası kapsamında İngiltere'deki binlerce vatandaş faturalarını ödemezse, bir ilke de imza atılmış olacak. Zira yaklaşık 35-40 yıl boyunca İngiliz halkının buna benzer bir girişimi olmadı.

En son 80'li yılların sonunda Büyük Britanya'yı oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya'da halk, hükümetin yerel yönetimleri maddi açıdan desteklemek için getirdiği "Kelle Vergisi"ni (Poll Tax) ödemeyi reddetmiş, büyük tartışmaların yaşandığı süreçte dönemin "Demir Lady" lakaplı Başbakanı Margret Thatcher, yasa tasarısını geri çekmek zorunda kalmıştı.

Yüzde 30-35'lik artış, dar gelirli aileleri zorluyor

İngiltere'de 2021 ekim ayına kıyasla elektrik ve doğal gaz faturaları yaklaşık yüzde 30-35 oranında artış gösterdi.

2021 yılında İngiltere'de aynı ölçüdeki bir faturaya yıllık 1.400 pound ödeyen bir kişi, şu anda aynı enerji sarfiyatına ortalama 2000 pound ödemek zorunda.

İngiltere'de BP gibi büyük enerji şirketlerinin karıysa geçen seneye kıyasla büyük oranda artmış durumda. BP'nin 2022 yılının ikinci çeyrekteki karı 6.9 milyar paunda yükseldi ve bu rakam geçen seneye oranla yaklaşık 3 katı artmış durumda.

Büyük Britanya geneli kapsamında "Don't Pay UK" kampanyası öncülerinin yaptığı araştırmaya göre, ülkedeki yaklaşık 10 milyon aile faturalarını öderken zorluk yaşayacak.

Kaymak: Euronews