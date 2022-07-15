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İngiltere'de halka "kelebek sayma" çağrısı

İngiltere halkı, gelecek 3 hafta boyunca, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelebeklerin sayımına davet edildi.

Avrupa 15.07.2022, 07:57
İngiltere'de halka "kelebek sayma" çağrısı

İngiltere'de bir yardım kuruluşu, ülkedeki kelebeklerin 5'te 2'sinin tehdit altında olduğunu duyurdu.

Kuruluş, insanlardan, dışarıda 15 dakika geçirerek kelebek ve güveleri saymalarını istedi.

Sayım sonucunda elde edilecek veriler, iklim değişikliği ve kirliliğin etkisinin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Geçen yıl ülke genelinde insanlar, 150 bin sayım sonucunu bildirmişti ve 13 yıldır uygulanan programın en düşük rakamlarıyla karşılaşılmıştı. 

#İngiltere
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