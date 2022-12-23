İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli 8 gün sürecek grev başlattı

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye sınır güvenlik çalışanları, ücret artışı, emeklilik maaşları ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

Grevden, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık tarihlerinde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanını etkilenecek.

İş bırakma eylemine katılacak sendika üyelerinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor.

Bu nedenle, yolcuların pasaport kontrolünde gecikmeler yaşayacağı ve uzun kuyrukların oluşacağı öngörülüyor.

Sınır güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında ordu personeli ve İçişleri Bakanlığı gönüllülerini sahada görevlendirilerek, yolcuların yaşayacağı aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor.

PCS sendikası Genel Sekreteri Mark Serwotka, greve ilişkin basına yaptığı açıklamada, yüzde 2 ile en düşük maaş artışının sınır güvenlik personeline teklif edildiğini belirtti.

Serwotka, "Hükümet aylardır bu krizle ilgili bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu ancak müzakere etmeyi reddetti, masaya bir kuruş bile koymayı reddetti ve bize endüstriyel eyleme geçmekten başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor.

İngiltere'de yıllık bazda enflasyon kasımda yüzde 10,7 olarak açıklandı.

Öte yandan, İngiltere'nin güneydoğusunda ve başkent Londra'da görev yapan PCS sendikasına üye kara yolları çalışanları da 26 Aralık'a kadar sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

Trafik görevlilerinin yanı sıra yolları işleten ve bakımını yapan işçilerin grevi, West Midlands ve Güney Batı'da 30 ve 31 Aralık'ta gerçekleşecek. Kara yolu çalışanları, 3-4 Ocak'ta da İngiltere genelinde iş bırakacak.

İngiltere'de ayrıca İletişim Çalışanları Sendikasına (CWU) üye Royal Mail posta servisi çalışanları da 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 10'u geçen enflasyonun altında teklif edilen ücret artışını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı alıyor.

İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personeli, hemşireler, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başta başkent Londra olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.

Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda, İngiliz hükümeti, greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına "sert karşılık" verebileceği uyarısında bulunarak, grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.