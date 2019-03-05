İngiltere'de iktidar partisine İslamofobi tepkisi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin İslam karşıtı sözleri nedeniyle parti üyeliği askıya alınan kişiyi yerel seçimlerde aday yapması tepki çekti.

Muhafazakar Parti üyeliği, İslam'ı alkol sorununa benzettiği ve Türkiye ile terör örgütü DEAŞ’ı ilişkilendirdiği sosyal medya mesajları nedeniyle askıyla alınan Peter Lamb'ı mayıs ayında yapılacak yerel seçimde belediye meclis üyeliği için aday gösterdi. Ancak Lamb, adaylığına gelen tepkiler üzerine partiden istifa etti.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi ve ülkenin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeeda Warsi, partinin Lamb'in adaylığına izin vermesine tepki gösterdi.

Lamb'le ilgili kararın Muhafazakar Parti'deki "İslamofobinin bireysel değil, kurumsal olduğunu gösterdiğini" iddia eden Warsi, şunları söyledi:

"Bu konuları 3 yıldır gündeme getiriyorum ancak parti gerekeni yapmıyor. Hem seçilmiş temsilcilerimizden hem de parti üyelerimizden, her gün böyle ırkçı ve İslamofobik yorumlara bir örnekle karşılaşıyoruz ancak parti bu durumu inkar ediyor."

Muhafazakar Partinin İslamofobiyle mücadele için gereken siyasi iradeyi göstermediğini belirten Warsi, Başbakan Theresa May'i konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma açmaya çağırdı.

İslamofobik ifadelerde artış

Adaylığı tartışma yaratan Peter Lamb, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda, "İslam alkolizme benzer. İyileşmenin ilk adımı sorunu kabul etmektir." ve "Türkiye DEAŞ'tan petrol alıyor. Müslümanlar beraber." ifadelerini kullanmıştı.

Lamb, yerel seçimde aday yapılmasının ardından Twitter üzerinden bir özür mesajı yayımladı ancak tepkilerin sürmesi üzerine partisinden istifa etti.

İngiltere’de Müslüman sivil toplum örgütlerini çatısı altında toplayan Britanya Müslüman Konseyi (MCB) geçen yıl Muhafazakar Partiye, üyeleri arasında artan İslamofobik açıklama ve eylemler hakkında iç soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

Muhafazakar Partiye yönelik İslamofobi suçlamaları, geçen yıl nisan ayında belediye meclisi üyesi Mike Payne'nin Müslümanları "parazit" olarak nitelendirildiği bir makaleyi paylaşmasıyla yoğunlaşmıştı. Müslümanların "devletin sırtından geçindiğini ve tavşan gibi ürediğini" savunan makaleyi paylaşan Payne'in parti üyeliği askıya alınmıştı.

Daha sonra Londra’nın Hackney ilçesinden belediye meclisi üyeliği için adaylığını koyan Alexander van Terheyden, İslam'ı "şiddet içeren siyasi bir ideoloji" diye nitelendirerek faşizm ile karşılaştırmıştı.

Nisan ayında bir diğer belediye meclisi üyesi adayı Phillipa Auton, Avrupa’ya Müslüman göçünün durdurulması çağrısı yapmış, gelen tepkiler üzerine adaylıktan çekilmişti.

Wokingham’ın Muhafazakar Partili Belediye Başkanı Peter Lucey de İslam karşıtı bir dizi sosyal medya paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hem görevinden hem de partiden istifa etmişti.

Newcastle belediye meclisi üyesi adayı Nick Sundin’in parti üyeliği de Twitter hesabından Hazreti Muhammed’e hakaret eden mesajlar paylaşması üzerine askıya alınmıştı.

Mayıs ayında da Londra'nın Enfield ilçesinden belediye meclisi üyeliği için adaylığını koyan David Boston, sosyal medya hesabından tokmağında domuz eti asılı bir kapı resmi paylaşarak, "Evinizi terörden korumanın yolu." ifadesini kullanmıştı. Boston'ın parti üyeliği askıya alınmış ve hakkında soruşturma açılacağı duyurulmuştu.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 5'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA