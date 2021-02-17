İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi daha öldü

İngiltere'de yeni koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre ülkedeki toplam pozitif vaka sayısı 4 milyon 71 bin 185'e çıktı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 artarak 118 bin 933'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 718 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 71 bin 185'e çıktı.

Son 24 saatte 738 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 118 bin 933'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 940 bin 972'ye ulaştı, bunlardan 558 bin 577'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 20 bin 944 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 708'i yoğun bakımda bulunuyor.

Aşı can kayıplarını azalttı

İngiltere'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada gösterdiği başarının, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtilmişti.

Guardian gazetesinde yer alan analizde, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin, en yaşlı gruptakilerin üçte birinin aşı sonrası bağışıklık geliştirmeye başladığı 24 Ocak'tan bu yana 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 62, 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oranında düştüğü kaydedilmişti.

Cambridge Üniversitesinden Prof. David Spiegelhalter, bu etkinin sadece karantinanın bir sonucu olamayacak kadar önemli olduğuna işaret ederek, "70 yaşın üzerindekilerdeki ölümler, artık genç yaş gruplarına göre daha hızlı düşüyor. Bu oldukça cesaret verici ve aşının etkisi olması çok muhtemel. Bakımevlerindeki salgında sert bir düşüş var." ifadelerini kullanmıştı.

AA