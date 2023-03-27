İngiltere'de küçük çocuklara çıplak arama

İngiltere'de Çocuk Komiserliği tarafından yayımlanan rapor, 8 yaşından küçük çocukların polis tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını ortaya koydu.



İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza tarafından, İngiltere ve Galler'de polisin durdurma ve arama yetkisi kapsamında, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği çıplak aramalarda korunmalarına yönelik yasal güvencelere uyulmadığını gösteren rapor yayımlandı.

Raporda, 2018-2022'de İngiltere ve Galler'de 2 bin 847 çocuğun çıplak aramaya maruz kaldığı kaydedildi.

Çıplak aramaya tabi tutulan çocukların yaklaşık dörtte birinin 16 yaşından küçük olduğu, en küçüğünün ise 8 yaşında olduğu belirtilen raporda, öte yandan, çıplak aramaların yarısından fazlasının bir yetişkin olmadan yapıldığına değinildi.

Vakaların yaklaşık yarısında çıplak aramaların yapıldığı yerlerin kaydedilmediği belirtilen raporda, bazı aramaların polis arabalarının arkasında, okullarda ve fast food restoranlarında gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Siyahi çocuklar polis tarafından 6 kat daha fazla aranıyor

Öte yandan, raporda, siyahi çocukların genel çocuk nüfusuna kıyasla polis memurları tarafından 6 kat daha fazla arandığı ortaya konuldu.

İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza, rapora ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, siyahi çocuklara yönelik bu tutumun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti. Souza, "Siyah çocuklara bu şekilde davranılmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Çıplak aramaların çocuklar için travmatik olabileceği değerlendirmesinde bulunan Souza, memurların yapması gereken ilk şeyin "anne ve babayı aramak" olduğu konusunda uyarıda bulundu.