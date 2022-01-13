İngiltere'de milyonlarca yaşlı faturasını ödeyemiyor

İngiliz sivil toplum kuruluşu Age UK, ülkede milyonlarca yaşlı insanın artan enerji faturalarını ödemekte zorlandığını belirterek, İngiliz hükümetinden destek istedi.

Age UK'den yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun, İngiliz İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey'e mektup gönderdiği bildirildi.

Mektupta, "Fırınını kullanamayacak kadar endişeli olan ve bunun yerine çorba ve sandviçle geçinen, her gün değil sadece iki günde bir duş alan, sürekli akıllı sayaçlarını izleyen ve günlük limitlerini aşmadan ısıtıcılarını kapatan yaşlıların olduğunu duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ülkede milyonlarca yaşlı insanın enerji faturalarını ödemekte zorlandığı belirtilen mektupta, "Düşük gelirli pek çok yaşlı insan enerji kullanımlarını düşünecek kadar, kendilerini finansal baskı altında hissediyor." denildi.

İngiliz sivil toplum kuruluşu, mektubunda İngiliz bakanlara, bu yılın nisan ayında daha da artması beklenen enerji faturaları karşısında yaşlı nüfusa destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere'de bu yıl 6 milyon hane enerji faturalarını ödeyemeyecek

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, hafta başında ülkede artan enerji fiyatları karşısında hane halkının desteklenmesi için Kuzey Denizi'nde faaliyette bulunan enerji şirketlerine ek vergi getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, en son Ekim 2021'de tüketicilerin enerji fiyatlarındaki artışa karşı korunması için faturalarda uygulanan üst fiyat limitini hane başına yıllık 1277 sterline yükseltmişti.

İngiltere'de geçen yılın ikinci yarısında artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst fiyat limiti uygulaması nedeniyle müşterilerine yansıtmakta zorlanan 20'nin üzerinde küçük ve orta ölçekli enerji firması iflasını ilan etmişti.

İngiliz denetim kuruluşunun bu ay içinde faturalardaki üst fiyat limitini bir kez daha yükseltmesi bekleniyor.

İngiltere'de enerji sektörünü temsil eden çatı kuruluş Energy UK'nin tahminlerine göre, hane halkının enerji faturaları nisan ayına kadar yüzde 50 artış kaydedebilir.

İngiliz sivil toplum kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi'ne göre ise ülkede bu yıl toplam 6 milyon hanenin enerji faturalarını ödeyemeyeceği tahmin ediliyor.