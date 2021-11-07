İngiltere'de Muhafazakar Parti parayla Lordluk iddialarını yalanladı

İngiltere'de hükümet Muhafazakar Parti'ye yüksek bağış yapan üyelere Lordlar Kamarası'nda sandalye teklif edildiği iddialarını reddetti.

Sunday Times'ın haberine göre Muhafazakar Parti'nin biri hariç 16 haznedarının tamamı 3 milyon sterlinden fazla bağışta bulunmuş ve sonrasında bu isimlere parlamentonun üst kanadında sandalye önerilmiş.

Gazete Muhafazakar Parti haznedarlığının ülkedeki en prestijli makamlardan biri haline geldiğini, bir çok kurumun ve yardım kuruluşunun başkanlarından hatta eski başbakanlardan daha önemli bir pozisyona yükseldiğin ileri sürdü.

Çevre Bakanı Geroge Eustice BBC'ye verdiği mülakatta bu kişilerin çok büyük yardımlarda bulunan hayırsever kişiler olduğunu savunarak bu kişilerin iş hayatındaki başarılarından dolayı Lordlar Kamarası'na aday gösterildiğini belirtti.

Muhafazar Parti son bir haftadır yolsuzluklarla ilgili yoğun baskı altındaydı. Bu nedenle Başbakan Boris Johnson lobi kurallarını ihlal eden bir milletvekilini korumak için hazırladığı kanun tasarısında vazgeçmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine tartışmaların odağındaki milletvekili Owen Paterson istifa etmek zorunda kaldı. Eustice ise bunun bir kaşık suda çıkarılan fırtınadan ibaret olduğunu savundu.

Lordlar Kamarası nasıl belirleniyor?

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası üyeleri "lord" unvanını taşır.

Eskiden üyeleri babadan oğula geçen asilzadelerden oluşan bu kurumda, günümüzde üyelik çeşitli yollarla ve tarzlarda Kraliçe veya partiler tarafından atanma yoluyla gerçekleşiyor. Halihazırda Kamara'nın 784 üyesi var.

Lordlar Kamarası içindeki en kalabalık grubu, 681 üye ile, Kraliçe tarafından ömür boyu süre ile atanmışlar (Life Peers) oluşturuyor. 26 üyeye denk gelen "Ruhani Lordlar" (Lords Spiritual) grubu da yine Kraliçe tarafından atanmış Anglikan Kilisesinin ileri gelenleri. 75 lord, siyasi parti yönetimleri tarafından; 15 lord da Lordlar Kamarası üyelerinin oyuyla işbaşına getirilmiş durumda. "Ruhani Lordlar" dışında kalan üyeler "Dünyevi Lordlar" (Lords Temporal) olarak adlandırılır. 1999 yılında yapılan reformlarla üyelikleri babadan oğula geçen asilzadelerin pek çoğu Kamara dışında bırakılmışlar ise de dük, marki, kont, vikont ve baron gibi asalet unvanı taşıyanlar günümüzde de kurum içinde ağırlıklı bir kitle olarak kalmışlardır.

Kaynak: Euronews