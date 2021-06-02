İngiltere'de nüfusun yarısı iki doz aşıyı da oldu

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık altı ay önce başlayan aşılamada bugüne kadar toplam 39 milyon 585 bin 665 ilk doz aşı yapıldı.

Bu sayı 18 yaşından büyüklerin yüzde 75,2'sine denk gelirken, ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık yarısı da (yüzde 49,5) her iki doz aşıyı oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, konuya ilişkin açıklamasında, yetişkinlerin dörtte üçünden fazlasına ilk doz aşı yapılmasının kendisini inanılmaz derecede memnun ettiğini vurguladı.

Bunun ülke tarihindeki "en büyük ve en başarılı aşılama programı" olduğunu kaydeden Hancock, ancak işlerinin hala bitmediğini ve ikinci doz aşıların yapılması için çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Hükümet, 21 Haziran'a kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü yetişkinlerin aşılanmasını tamamlamayı amaçlıyor.

Bu arada ülkede son 24 saatte 4 bin 330 yeni vaka açıklanırken 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 127 bin 794 oldu.