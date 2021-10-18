İngiltere'de önlemler artırılıyor

İngiltere'de hükümet, Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından milletvekillerinin güvenliğini arttırmak için harekete geçti.

İçişleri Bakanı Priti Patel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir toplantı sırasında parlamenterin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından milletvekillerinin güvenliğini artırmak için bir dizi seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Parlamento Başkanı'nın cuma günü yaşanan ve terör saldırısı olarak değerlendirilen hadiseden sonra bazı önlemler aldığını ve kendilerinin de bunu polisle desteklediklerini aktaran Patel, Sky News'e verdiği demeçte, "Bu önlemlerin yanı sıra başka seçenekler de var, örneğin seçmenle buluşulduğunda polis memurları orada olabilir, ya da bir tür koruma." diye konuştu.

Bu arada Londra polisi, milletvekili Amess’in katil zanlısının ailesine ait olduğu belirtilen bir evde arama yaptı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Amess'in ölümünün ardından (önceki gün) milletvekillerinin güvenliğiyle ilgili sorular hakkında "zamanı geldiğinde" bir bilgilendirme yapacağını söylemişti.

Kaynak: Euronews