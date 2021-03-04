İngiltere'de Prens Philip kalp ameliyatı oldu

Buckingham Sarayı'nın yazılı açıklamasında, daha önce var olan kalp hastalığı nedeniyle yapılan ameliyatın, Prens Philip'in 1 Mart'ta nakledildiği St Bartholomew Hastanesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ameliyatın başarılı olduğu ve Prens Philip'in tedavi ve dinlenme için bir süre daha hastanede kalacağı açıklandı.

99 yaşındaki Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği ve enfeksiyon tedavisi göreceği belirtilmişti.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı duyurulmuştu.

Ancak tedavisi uzayan Prens Philip, 1 Mart'ta kalp hastalıkları tedavisiyle bilinen St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.

AA