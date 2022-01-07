İngiltere'de sağlık krizi: Ameliyat bekleyenlerin sayısı 6 milyona yaklaştı

İngiltere'de meclise sunulan bir raporda, Covid-19 nedeniyle sağlık sisteminin "raydan çıkmak" üzere olduğu ve yetersiz personel ile pandemiye karşı mücadele veren hastanelerde ameliyatları ertelenen kişi sayısının 5,8 milyona ulaştığı belirtildi.

Covid-19 nedeniyle biriken hasta yükü ile baş etmeye çalışan hastanelerde Omicron dalgasının büyümesi ve hastaların yanında hastane personelinin de hastalanması sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi Başkanı Bakanı Jeremy Hunt, "Raporumuz, hükümetin toparlanma planlarının öngörülebilir bir personel kriziyle yoldan çıkma riski taşıdığını ortaya koyuyor" dedi.

Raporda sağlık hizmetinde tükenmiş bir iş gücü oluştuğu ve yaklaşık 93 binlik kişilik boş pozisyona yönelik hükümetin net bir planı olmadığına dikkat çekiliyor.

Enfeksiyon dalgalarını yeni kapanma tedbirleri uygulamadan atlatmaya çalışan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Omicron varyantı nedeniyle önümüzdeki haftaların zorlu geçeceğini ve sağlık personeli konusunda sorunlar yaşanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews