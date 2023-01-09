İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: Birçok hastane olağanüstü durum ilan etti

İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyişi rekor seviyelere ulaşırken hastanelerdeki yatak doluluk oranlarıyla sağlık sistemi bugüne kadarki 'en zorlu kışı' yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre 79 yaşındaki Pamela Rolfe kalçasını kırınca acil servisi aradı. Yetkililer tarafından ambulans olmadığı söylenince yaşlı kadının yakınları kendi imkanlarıyla onu hastaneye ulaştırmaya çalıştı.

ÇÖP KUTUSU KAPAĞINDA TAŞINDI

Aile, yaşlı kadını önce ütü masasıyla taşımayı denedi. Ancak olmayınca bu kez çareyi çöp kutusu kapağında buldu. Rolfe, sedye yerine çöp kutusu kapağıyla minibüse taşındı oradan da hastaneye götürüldü.

Yaşlı kadına düştükten sekiz saat sonra Wrexham Maelor Hastanesi'nde bir yatak verildi ve ertesi gün ameliyat edildi.

HASTA 2 GECE SANDALYEDE BEKLEDİ

Hull bölgesinde bir kadın mide ülseri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yer bulamayan kadın iki gece sandalye üzerinde yatmak zorunda kaldı.

Yer açılınca kadın yatağa alındı. Monmouth bölgesinde ise Steven Parsons isimli adam, 83 yaşındaki büyükbabasını hastaneye götürebilmek için ambulans istedi. Ancak yetkililer Parsons'dan hastasını kendi götürmesini istedi.

Parsons, büyükbabasını hastaneye götürdü ancak yaşlı adam otoparkta kalp krizi geçirdi. Şans eseri krizi atlatan yaşlı adam, tedavi altına alındı.

İngiliz Daily Mail gazetesi çökme noktasına gelen sistemle ilgili yayımladığı haberde grev, personel sayısının hastalıklar nedeniyle neredeyse yarıya inmesine değindi.

"ÖLÜMCÜL DURUMUNUZ YOKSA ACİLE GELMEYİN"

Ülkede yoğunlukla baş edemeyen bazı hastaneler 'olağanüstü durum' ilan ederken, hastanelerin çoğu, hastalarına, 'ölümcül bir durumları yoksa acile gelmemelerini' istiyor.