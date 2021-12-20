İngiltere'de sağlık sistemi zorda

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır ertelenen rutin randevular, acil bakım talepleri ve sağlık çalışanları üzerindeki iş yükünün artması, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) oldukça zorluyor.

Resmi veriler, başkent Londra'da hastalanan NHS personelinin sayısının bir haftada iki kattan fazla arttığını ve sağlık hizmeti çalışanlarının 3'te 1'inin ise henüz güçlendirici Kovid-19 aşısını alamadığını gösteriyor.

Sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt NHS Providers yöneticileri de sorunun sadece vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanmadığını, hastalanan ya da Kovid-19 temaslı olduğu için kendisini izole etmek zorunda kalan personel eksikliğinden de kaynaklandığına dikkati çekiyor.

"Hastane başvuruları günde 3 bine çıkabilir"

İngiltere Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubunun (SAGE) hazırladığı modellemeye göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında getirilen "B Planı" kısıtlamalarının ötesinde tedbirler alınmaması durumunda hastaneye başvurular günde 3 bine çıkabilir.

Buna karşılık bazı senaryolar ise 2022'nin ilk birkaç ayında çok daha kötü sonuçların olabileceğine işaret ederek, ancak halihazırda birçok belirsizliğin de olduğunu ortaya koyuyor.

Grubun hazırladığı modelleme, yıl sonuna kadar hastaneye yatışların büyük olasılıkla günde 1000 ila 2000 olacağını öne sürüyor.

"Çok yakında daha sıkı önlemlerin uygulanması gerekecek"

Modellemeyi hazırlayan SAGE uzmanları yaptığı değerlendirmede, "Amaç, nüfus içerisindeki enfeksiyon düzeyini azaltmak ve hastaneye yatışların bu seviyelere ulaşmasını önlemekse çok yakında daha sıkı önlemlerin uygulanması gerekecek. Müdahaleler ne kadar erken olursa etkileri o kadar büyük olur." ifadesini kullandı.

Önlemlerin zamanlamasının "çok önemli" olduğuna dikkati çeken uzmanlar, "(Tedbirleri) 2022'ye kadar erteleme, bu tür müdahalelerin etkinliğini büyük ölçüde azaltacak, sağlık ve bakım hizmetleri üzerindeki ciddi baskıyı önleme olasılığını azaltacaktır." yorumunda bulundu.

Yeni kısıtlama kararı alınmadı

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan Kovid-19 vakalarına ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde Omicron vakalarının arttığını ve başkent Londra'da hastaneye yatışların oldukça hızlı yükseldiğini belirten Johnson, verilerin çok sıkı gözden geçirileceğini, halkı ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için daha fazla önlem alma olasılığının saklı tutulacağını ifade etti.

Harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerinin altını çizen Johnson, halka "dikkatli olması ve güçlendirici Kovid-19 aşılarını yaptırması" çağrısında bulundu.

Johnson, hükümetin ne gibi önlemler alacağı sorusuna "Omicron'u kontrol altında tutmak için her türlü şeye bakıyoruz ve hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz." yanıtını verdi.

"İş yerinde, işle ilgili konuşan insanlar"

Kendisi, eşi ve bazı Başbakanlık çalışanlarının, Kovid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu Mayıs 2020’de Başbakanlık Konutu 10 Numara bahçesinde peynir yiyip, şarap içerken göründüğü fotoğrafın sorulması üzerine Johnson, "Bu iş yerinde, işle ilgili konuşan insanların fotoğrafıydı." ifadesini kullandı.

Şarap ve peynirle yapılan bir iş toplantısına ev sahipliği yapıp yapmadığı sorulduğunda ise Johnson, Başbakanlık konutunda yaşadığını ve çalıştığını söyledi.

Avrupa'da "Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke"

İngiltere'de son 24 saatte 91 bin 743 Kovid-19 vakası tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 8 bin 44 yeni Omicron varyantı vakası tespit edilirken, toplam Omicron vakası sayısı 45 bin 145'e ulaştı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 463 bin 255'e ulaşırken, bunlardan 47 milyon 9 bin 608'ine ikinci doz da uygulandı.

Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 28 milyon 60 bin 874'e ulaştı.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.