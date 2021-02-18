İngiltere'de ilk doz aşı yapılanların sayısı 16 milyonu geçti

Yapılan açıklamaya göre İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82 oldu.

İngiltere'de ilk doz aşı yapılanların sayısı 16 milyonu geçti

İngiltere'de son durum şöyle: 

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 57 Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece sayı 4 milyon 83 bin 242'ye çıktı.

Son 24 saatte 454 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 119 bin 387'ye yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı, bunlardan 573 bin 724'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 20 bin 156 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 614'ü ise yoğun bakımda bulunuyor.

AA

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