İngiltere'de silahlı saldırı

BBC'nin haberine göre, polis yetkilileri, dün gece The Lighthouse isimli bara düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Polisin, koyu renk bir arabayla kaçan silahlı saldırganı aradığı bildirildi.

Olayda yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Barın sahipleri polisle kamera kayıtlarını paylaştıklarını aktardı.

Polis, görgü tanıklarının kendileriyle temasa geçmesini istedi.