İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül’de belli olacak

Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakâr Parti liderliğinden istifasının ardından, adaylık için 20 milletvekilinin desteğini alan sekiz adayın yarışacağı süreç başladı.

Muhafazakâr Parti liderliği için sekiz adayın yarıştığı sürecin ilk aşaması bugün başlıyor. Yeni lider ve başbakan, 5 Eylül’de açıklanacak.

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Parti tüzüğüne göre liderlik için sekiz milletvekilinin desteğini almak yeterliydi fakat yeni lideri ve başbakanı belirleme sürecini hızlandırmak için bu sayı 20’ye çıkarıldı.

Süreç nasıl işleyecek?

Partideki 358 milletvekilinin bugün ilk oylamayı yapması bekleniyor. Adayların bir sonraki oylamaya kalabilmeleri için en az 30 milletvekilinin desteğini almaları gerekiyor. İkinci tur oylamanın yarın, üçüncü tur oylamanın ise 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması hedefleniyor.

Son iki adayın 21 Temmuz Perşembe gününe kadar belirlenmesi hedefleniyor. Daha sonra partiye üye olan 160 bin kişinin posta yoluyla son ikiye kalan adaydan biri için oy kullanması gerekiyor. Tüm bu süreçlerin eylül ayına kadar sona ermesi ve sonuçların 5 Eylül’de açıklanması hedefleniyor.

Adaylar kimler?

Başbakana güvenlerini kaybettikleri gerekçesiyle istifa eden ve başlattıkları istifa dalgası üzerine Johnson’ın da istifasını getiren iki bakandan biri olan Sağlık Bakanı Sajid Javid’in yarıştan çekilmesi üzerine sekiz aday parti liderliği için yarışacak. İşte o isimler:

Dışişleri Bakanı Liz Truss

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak

Maliye Bakanı Nadhim Zahawi

Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

Başsavcı Suella Braverman

Kemi Badenoch

Tom Tugendhat

Penny Mordaunt

Johnson hiçbir adayı desteklemeyecek

İstifasının ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boris Johnson, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı. Johnson, “Hiçbir adaya destek olarak zarar vermek istemiyorum” dedi.