İngiltere'de yeni Brexit Bakanı belli oldu

İngiltere'de Brexit Bakanı Lord David Frost'un istifasının ardından göreve Dışişleri Bakanı Liz Truss atandı. Truss yeni görevinde Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) ile ticaret ilişkilerinde Birleşik Krallık adına başmüzakereci rolünü üstlenecek.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Liz Truss Birleşik Krallık'ın AB ile ilişkilerinde bakanlık sorumluluğunu derhal üstlenecek ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün şu anki uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde devam eden müzakereleri yönetecek" denildi.

Dışişleri Bakanı Liz Truss kabinede aynı zamanda Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak da görev yapıyor. Truss bu görevinden önce Ticaret Bakanı olarak kabinede yer alıyordu.

Frost: Baskıcı koronavirüs tedbirlerini kabul edemem

Frost, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması yani Brexit ile ilgili Başbakan Boris Johsnon'ın stratejisinin mimarı olarak biliniyor. İstifa mektubunda AB ile ilişkilerin "uzun vadeli" olduğunun altını çizen Frost hükümetin gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği kararına gerekçe olarak gösterdi. Eski bakan istifa sonrası verdiği röportajda "baskıcı" koronavirüs kısıtlamalarını desteklemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Omicron varyantının tetiklediği salgına karşı takviye aşıya öncelik veren Johnson hükümeti son günlerde vaka sayısındaki keskin artış sebebiyle gecikmeden kısıtlamaların getirmesi konusunda bilim danışmanları tarafından büyük baskı altında.

Başbakan Johnson'ın itibarı hükümet çevresinde geçen yıl Covid-19 kurallarını ihlal edildiği iddialarından, başbakanlık rezidansının dekorasyon masraflarında usulsüzlüğe kadar birçok konu nedeniyle sarsıldı. Perşembe günü yapılan ara seçimlerde lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin kalesi olarak görülen bölgede seçimi kaybetmesi ile partililerin Johnson'a verdiği destek de erimeye başladı.

Bu açılardan Frost'un istifası ve ardından gelecek tepkiler yakından izleniyor. Kabine üyeleri bugün öğleden sonra koronavirüs önlemlerini görüşmeye hazırlanırken, kabinedeki bir bakanın kısıtlamaların getirilmesi halinde istifa edeceğine dair kulis haberleri hükümetin ne derece zor durumda kaldığının bir işareti olarak görülüyor.

Yeni atama AB ile müzakerelere etkisi ne olur?

İstifa haberiyle ilgili sosyal medya paylaşımıyla değerlendirmede bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Ekibim ve ben Birleşik Krallık'la Kuzey İrlanda Protokolü dahil, önümüzdeki bütün önemli görevlerde iş birliğini aynı yapıcı ruhla sürdüreceğiz" dedi.

Ancak Frost'un istifasının AB ile yürütülen ayrılık görüşmeleri ve Kuzey İrlanda le ilgili görüşmelerin seyrini etkileyebileceği belirtiliyor.

Frost İngiltere'nin AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü müzakere etmişti. Muhafazakar Parti'nin tabanında destek gören Liz Truss'ın 2016 Brexit referandumunda üyelikten yana oy kullandığı ancak sonuçla birlikte Brexit yanlısı olduğu beliriliyor. Truss ayrıca parti içinde Johnson'a rakip olabilecek isimler arasında gösteriliyor.

AB ve İngiltere gümrük kontrolleri ve tarım ürünlerinin İngiltere ile Kuzey İrlanda arasındaki kontrolleri gibi çözümü zor konuları ele almak üzere ocak ayında yeniden müzakerelere başlayacak. Brexit anlaşması gereğince Kuzey İrlanda AB'nin ortak pazar kurallarına dahil durumda.

Kaynak: Euronews