İngiltere'deki bıçaklı saldırıda terör şüphesi

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde dün gece 19 yaşında bir erkeğin bıçakla yaralandığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polisin, "Aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığı" belirtilen olayı, terör kapsamında soruşturmaya başladığı ifade edildi.

"Irkçı sözler sarf eden zanlı gözaltına alındı"

Açıklamada, olay mahallinde, elinde beyzbol sopası ile bıçak bulunan ve çevredekilere ırkçı sözler sarf eden 50 yaşlarındaki bir kişinin gözaltına aldığı kaydedildi.

Londra'da önceki gün de cuma namazı sırasında 2 aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmıştı.

Kaynak: AA